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Пользователи Telegram высмеяли Зеленского за слова о глобальной помощи против России

  /   Обновлено: 23 января 2022 08:06
Политика
Пользователи Telegram высмеяли Зеленского за слова о глобальной помощи против России
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 23 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия все же начнет свое «вторжение», то на защиту Киева встанут все страны. При этом оружие в руки возьмет в руки каждый украинец.

Глава государства утверждает, что от РФ отвернутся даже союзники, которые поддержали ее в ситуации с Крымом. Украинцы в соцсетях выразили иную точку зрения.

«Как в Крыму или еще сильнее?» — поинтересовался Tim.

Paganrise R не понимает, о каком «вторжении» говорит Зеленский. Украина все эти годы заявляла, что русские находятся в Донбассе с 2014 года.

«Воевать будут все за Украину, но на какой стороне?» — спросил V. K.

Мария Михайловна не верит Зеленскому. По ее мнению, люди не станут воевать ради президента и его окружения.

«Те же одесситы не пойдут воевать против России, ибо в Одессе русские», — отметил один из комментирующих.

Пользователь Oxi предложила украинскому лидеру взять жену, детей и самим идти воевать, если так хочется. Простым людям вооруженные конфликты не нужны, они за мир.

«Уже несколько лет как президент, а все еще так смешно шутит. Молодец!» — иронизирует Alexander.

Ранее психолог-профайлер Юлия Афанасьева заявила, что Зеленский во время обращения к нации хорошо играл на камеру, но не смог скрыть своего волнения. По ее словам, сценическое прошлое президента прекрасно просматривается, если по полочкам анализировать его выступление перед согражданами.

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украина зеленский telegram
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