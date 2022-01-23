Американские режиссеры скопировали культовые фантастические фильмы СССР

Москва, 23 января. Советские фантастические фильмы послужили для американских режиссеров в качестве вдохновения. Так, многие голливудские кинематографисты скопировали некоторые кадры известных фильмов СССР.

Западные кинокомпании пришли в восторг от спецэффектов из фильма «Дорога к звездам» (1957), которые впоследствии Джордж Лукас использовал в «Звездных войнах», а Стэнли Кубрик в «Космической одиссее».

Кинокартина «Планета бурь» (1961) сподвигла голливудских режиссеров выкупить права на нее, после чего пересняли несколько раз.

Научно-фантастический фильм «Луна» (1965) произвел впечатление на французских журналистов. Они даже пригласили режиссера Павла Клушанцева, чтобы он рассказал о технологии высадки на спутник Земли. Корреспонденты были уверены, что русские высаживались на Луну, и были разочарованы, когда узнали, что это спецэффекты.

Также есть расхожее мнение, что Джордж Лукас при создании «Звездных войн» опирался на картину «Небо зовет» (1959). Кроме того, стоит отметить «Таинственную стену» (1967), которая стала прототипом «Соляриса» и «Сталкера».

Американские режиссеры также вдохновились «Мечтой навстречу» (1963), после которой был снят фильм «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга. «Туманность Андромеды», появившаяся на экранах в 1967 году, произвела огромное впечатление на Ридли Скотта, который спустя десять лет снял культового «Чужого».

Ранее стало известно, что зрители положительно оценили фильм «King’s Man: Начало».