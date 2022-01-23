Читатели Spiegel поддержали главкома ВМС Германии после слов о Крыме

Берлин, 23 января. Читатели немецкого журнала Der Spiegel вступились за вице-адмирала главкома ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Издание опубликовало статью, посвященную реакции Киева на высказывание Шенбаха о России. Он во время выступления на конференции в Индии заявил, что полуостров никогда не станет украинским. По словам вице-адмирала, Индия и Германия нуждаются в России для противостояния Китаю.

МИД Украины потребовал от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания главкома ВМС страны, а также вызвал немецкого посла Анку Фельдгузен.

Данная публикация вызвала шквал недовольства среди читателей Der Spiegel. Они поддержали Шенбаха в комментариях.

«Адмирал Шенбах просто сказал вслух то, о чем думает большинство. Крым остается российским. Украина вообще не вписывается в наши структуры: ЕС, НАТО, Еврозона. В военном отношении там нечего ловить», — написал Adrian-FAI. «Тот, кто верит, что Россия вернет Крым, также верит в Деда Мороза. Вице-адмирал говорит только то, что знает каждый», — добавил firmus.

Ранее стало известно, что командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку по собственному желанию после слов о российском Крыме.