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Пользователи Facebook поддержали идею КПРФ признать ЛДНР

Политика
Пользователи Facebook поддержали идею КПРФ признать ЛДНР
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 января. Российская партия КПРФ во главе с депутатом Геннадием Зюгановым предложила признать Донецкую и Луганскую народные республики. Политики решили внести проект в Госдуму.

Эта новость вызвала бурную реакцию в соцсетях. Россияне поддержали инициативу парламентариев.

«Наконец-то! Давайте уже, скорее, хватит тянуть с этим!» — подгоняет депутатов Вячеслав О.

Людмила Б. не против такого развития событий. Она считает, что Запад все равно не снимет санкции. Таким образом Россия решит проблему и при этом позлит США и ЕС.

«Вот вам и ответ России на отрицательный ответ стран Запада по поводу гарантий безопасности. Теперь пускай не жалуются на то, что Россия приняла в свой состав Донецк и Луганск. Сами виноваты», — написала Элина И.

Азат К. напомнил, что с момента начала вооруженного конфликта на востоке Украины прошло уже восемь лет. До сих пор регионы не обрели мир, а, значит, лучше взять их в состав России и начать все с чистого листа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс непременно вернутся под контроль Киева. По его словам, бывшие украинские регионы оторваны от государства уже в течение восьми лет.

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