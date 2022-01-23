Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 08:13
08:10
Политика
Грузинские соцсети раскритиковали Блинкена на встрече с Лавровым
08:06
Политика
Пользователи Telegram высмеяли Зеленского за слова о глобальной помощи против России
08:04
Общество
Американские режиссеры скопировали культовые фантастические фильмы СССР
08:00
Весь мир
Турция может все-таки получить американские F-16
07:58
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в тепловом коллекторе в Уссурийске
07:39
Политика
Читатели Spiegel поддержали главкома ВМС Германии после слов о Крыме
07:33
Политика
Пользователи Facebook поддержали идею КПРФ признать ЛДНР
07:32
Шоу-бизнес
Эндрю Гарфилд беспокоился из-за своей формы перед съемками в «Человеке-пауке — 3»
07:27
Политика
Байден обсудил Украину с командой по нацбезопасности
07:25
Политика
Telegraph: Мураев назвал Медведчука «пророссийским лидером» в Киеве вместо себя
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эндрю Гарфилд беспокоился из-за своей формы перед съемками в «Человеке-пауке — 3»

Шоу-бизнес
Эндрю Гарфилд беспокоился из-за своей формы перед съемками в «Человеке-пауке — 3»
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 23 января. Голливудский актер Эндрю Гарфилд переживал, что находится в плохой форме перед съемками кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой». Из-за этого он обратился к личному тренеру.

Третья часть кинофраншизы об известном супергерое вышла в прокат в декабре 2021 года. Она получила восторженные отзывы от критиков и зрителей. В съемках киноленты приняли участие многие именитые актеры, среди которых был и Эндрю Гарфилд. Об этом пишет ScreenRant.

Актер долгое время скрывал свое участие в проекте, но при этом активно готовился к нему. В недавнем интервью он рассказал о своих переживаниях перед стартом рабочего процесса.

«Я все еще в форме, братан. Мне нужно было привести себя в форму. Мне пришлось поработать над этим со своим тренером. Я очень нервничал по этому поводу. Я очень нервничал. Никто не хочет видеть старого толстого парня в костюме Человека-паука», — отметил Гарфилд.

Ранее стало известно, что нуарный триллер «Аллея кошмаров» стартовал в российском прокате 20 января. Зрители первых сеансов оставили первые комментарии в Сети.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Эндрю Гарфилд беспокоился из-за своей формы перед съемками в «Человеке-пауке — 3»
кино человек-паук марвел Эндрю Гарфилд
Комментировать