Эндрю Гарфилд беспокоился из-за своей формы перед съемками в «Человеке-пауке — 3»

Лос-Анджелес, 23 января. Голливудский актер Эндрю Гарфилд переживал, что находится в плохой форме перед съемками кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой». Из-за этого он обратился к личному тренеру.

Третья часть кинофраншизы об известном супергерое вышла в прокат в декабре 2021 года. Она получила восторженные отзывы от критиков и зрителей. В съемках киноленты приняли участие многие именитые актеры, среди которых был и Эндрю Гарфилд. Об этом пишет ScreenRant.

Актер долгое время скрывал свое участие в проекте, но при этом активно готовился к нему. В недавнем интервью он рассказал о своих переживаниях перед стартом рабочего процесса.

«Я все еще в форме, братан. Мне нужно было привести себя в форму. Мне пришлось поработать над этим со своим тренером. Я очень нервничал по этому поводу. Я очень нервничал. Никто не хочет видеть старого толстого парня в костюме Человека-паука», — отметил Гарфилд.

Ранее стало известно, что нуарный триллер «Аллея кошмаров» стартовал в российском прокате 20 января. Зрители первых сеансов оставили первые комментарии в Сети.