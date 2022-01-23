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Байден обсудил Украину с командой по нацбезопасности

Политика
Байден обсудил Украину с командой по нацбезопасности
Global Look Press  /  Leigh Vogel - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 23 января. Президент США Джо Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности, информирует Белый дом.

Американский лидер, как стало известно ранее, собирается обсудить с представителями служб национальной безопасности письменный ответ России на вопросы, которые были предоставлены американской стороне от МИД РФ на встрече Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве.

Предполагая, к каким выводам собеседники придут по итогам обсуждения, сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Западу давно пора уже понять, что Россия знает себе цену и давно стала мощной и сильной нацией.

«Думаю, что в целом ответ будет либо отрицательным, либо "забалтывающим" — последнее определение вообще отлично подходит для описания тактики дипломатии США последних лет», — заявил собеседник Федерального агентства новостей.

Россия давно уже не находится в декорациях 90-х годов, не живет в условиях разваливающейся экономики. Страна имеет серьезную и спокойную позицию, знает себе цену и культурно ведет себя на международной арене, чего нельзя сказать об оппонентах, заключил Джабаров.

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