Вашингтон, 23 января. Президент США Джо Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности, информирует Белый дом.

Американский лидер, как стало известно ранее, собирается обсудить с представителями служб национальной безопасности письменный ответ России на вопросы, которые были предоставлены американской стороне от МИД РФ на встрече Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве.

Предполагая, к каким выводам собеседники придут по итогам обсуждения, сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Западу давно пора уже понять, что Россия знает себе цену и давно стала мощной и сильной нацией.

«Думаю, что в целом ответ будет либо отрицательным, либо "забалтывающим" — последнее определение вообще отлично подходит для описания тактики дипломатии США последних лет», — заявил собеседник Федерального агентства новостей.

Россия давно уже не находится в декорациях 90-х годов, не живет в условиях разваливающейся экономики. Страна имеет серьезную и спокойную позицию, знает себе цену и культурно ведет себя на международной арене, чего нельзя сказать об оппонентах, заключил Джабаров.