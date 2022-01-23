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Telegraph: Мураев назвал Медведчука «пророссийским лидером» в Киеве вместо себя
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Telegraph: Мураев назвал Медведчука «пророссийским лидером» в Киеве вместо себя

  /   Обновлено: 23 января 2022 07:25
Политика
Telegraph: Мураев назвал Медведчука «пророссийским лидером» в Киеве вместо себя
facebook.com  /  Евгений Мураев

Киев, 23 января. Экс-депутат Рады Евгений Мураев, названный в МИД Великобритании якобы «пророссийским лидером в Киеве», заявил, что подозревать надо «другого кандидата».

Газета Telegraph считает, что Мураев намекает на депутата Рады Виктора Медведчука, с которым у него конфликт. Первый считает «глупыми и абсурдными» высказывания Лондона.

«Если я ничего не упустил, у них (у России) есть другой кандидат, и они даже не скрывают этого. Я патриот своей страны», — заявил Мураев Telegraph.

Издание в свою очередь считает якобы «пророссийским лидером» главу ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако Telegraph не удалось связаться с парламентарием.

Ранее Мураев ответил на объявление его Лондоном «пророссийским лидером» в Киеве. Он напомнил, что находится под российскими санкциями с 2018 года. В свою очередь российский МИД назвал дезинформацией заявление внешнеполитического ведомства Британии о планах Москвы «посадить» в столице Украины «пророссийского лидера».

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медведчук мураев telegraph
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