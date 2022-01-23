Пушков указал на недопустимость мышления в НАТО после отставки главы ВМС ФРГ Шенбаха

Москва, 23 января. Российский сенатор высказался об отставке главкома ВМС Германии Кая-Ахим Шенбаха после слов о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Пушков заявил, что случай с Шенбахом является ярким примером «недопустимого» мышления в странах-членах НАТО. Об этом российский сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Так не только говорить — так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая отбивалась то от монголов, то от татар. Вот это можно и даже поощряется. Важна не оценка реальности, а идеологическая догма, востребован не здравый анализ, а обслуживание линии "либеральной партии". За что вице-адмирал и поплатился», — заявил Пушков.

Ранее Шенбах подал в отставку после заявления о Крыме. В понедельник ему предстоит разъяснительная беседа с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном. Сейчас Шенбах вышел из неловкого положения и сам попросил освободить его от должности.