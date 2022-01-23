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Политолог Даутат призвал США отложить членство Украины в НАТО на десятки лет

Политика
Политолог Даутат призвал США отложить членство Украины в НАТО на десятки лет
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 23 января. Вашингтону нужно отложить принятие Украины в НАТО на несколько десятков лет.

Идею включить Украину в Североатлантический альянс, выведя ее «из орбиты России» американский политический обозреватель Росс Даутат назвал глупым чрезмерным обязательством. Об этом сообщает The New York Times.

«Попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество было на пике», — сказал он.

Даутат назвал Украину разобщенной и экономически слабой страной, поэтому она не готова стать частью Запада. Однако отказ Вашингтона принять Киев в НАТО породит сомнения в серьезности намерений США в других направлениях.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Североатлантический альянс с высокой долей вероятности не станет обеспечивать Украине членство в НАТО. Политолог высказался на фоне напряженных отношений России и западных стран, он обратил внимание на нагнетающую ситуацию тональность прессы.

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Киев нато даутат
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