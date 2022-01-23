NHK: утечка раствора для ледяного барьера произошла на АЭС «Фукусима-1» в Японии

Токио, 23 января. Не менее четырех тонн раствора, необходимого для поддержания ледяной стены под поврежденным реакторами, утекли на атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом сообщает NHK.

Охлаждающий раствор необходим для поддержания подземного ледяного барьера, который защищает реакторы АЭС от попадания грунтовых вод. Раствор хранится при температуре минус 30 градусов в четырех резервуарах.

По сведениям телеканала NHK, утечку обнаружили еще 16 января. Работники станции нашли лужу около одной из стен. Специалисты полагают, что причиной утечки могло стать повреждение труб. Работники АЭС уже приступили к работам по поиску и устранению неисправности.

На АЭС «Фукусима-1» заверили, что барьер еще способен удерживать грунтовые воды. Прежде чем он начнет таять, должно пройти несколько месяцев. Вреда для окружающей среды обнаруженная утечка не несет.

Прошлой осенью компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» TEPCO сообщила, что почти все фильтры в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS вышли из строя. Фильтры должны предотвращать утечки радиоактивной воды с атомной электростанции.