Британский экономист Робертсон: санкции против России не станут для нее смертельными

Лондон, 23 января. Новые возможные американские санкции против России не станут для экономики страны «экзистенциональными», считает обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер.

Новые санкции могут усложнить жизнь России, но не нанести по ней смертельного удара. Подобное мнение выразил главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон.

«У России довольно высокий болевой порог. Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком», — сказал он.

Для реального влияния Западу придется запретить экспорт нефти и газа, а также исключить Россию из платежной системы SWIFT, как сделал это с Ираном. Однако, по мнению Уорнера, эти действия не выглядят реалистичными.

Ранее сообщалось, что британское правительство активно работает над новыми санкциями против России на случай якобы ее «вторжения» на Украину. Кабмин Великобритании рассматривает возможность отключения России от платежной системы SWIFT.