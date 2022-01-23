Личный экстрасенс Ельцина предрек России и миру испытания в 2022 году

Москва, 23 января. Личный экстрасенс бывшего президента России Бориса Ельцина, биоэнерготерапевт, мистик Виталий Боград заявил, что сейчас происходит процесс «угасания жизни на Земле», и его надо пережить, чтобы прийти к лучшему.

Все, что сейчас происходит в социуме, — это закономерно. Таков закон разложения любого живого существа, который сталкивается с критическими трудностями, будь это война, голод или болезнь, которой стала пандемия, рассказал Боград.

«Поэтому все так происходит, как сейчас мы видим на данном этапе. Исключить жадность мы не можем. Тщеславие тоже, потому что все в мире и в России заточено на эгоизм — стать лидером, поставить цель, задачу, достичь это все, обрести», — заявил эксперт.

В будущем и Россию, и мир ждут испытания. Чтобы пройти их, человечеству придется научиться жить по законам Неба в условиях технического прогресса, отдаляющем людей от истинности существования, о котором говорил Будда. Нужно отвергнуть ложные цели, которые приводят к бедам, войнам, болезням, нервным заболеваниям, давлению, инсультам, инфарктам, заключил экстрасенс.

Недавно экстрасенс из Якутии Мари Сырдык Күүс рассказала, чего стоит ожидать в 2022 году. Прежде всего, ожидается прирост рождаемости. Люди оценят сельское хозяйство. Отрасль получит поддержку, в частности от государств Азии.