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Евросоюз призвал Москву расследовать случай с супругой Янгулбаева

Политика
Евросоюз призвал Москву расследовать случай с супругой Янгулбаева
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 23 января. Европейский союз призвал Россию расследовать ситуацию с экс-судьей Сайди Янгулбаевым и его женой Заремой Мусаевой.

Евросоюз призвал Москву содействовать освобождению Мусаевой. Об этом сообщается в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Недавно были сообщения о похищении, включая силовое задержание в Нижнем Новгороде и доставку в Чечню госпожи Заремы Мусаевой, что стало еще одним дополнением к длинному списку нарушений прав человека в Чечне», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что полицейские не применяли насилия к супруге бывшего федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. О том, что полиция не применяла насилия, заявила сама жена бывшего судьи. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.

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