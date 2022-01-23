Евросоюз призвал Москву расследовать случай с супругой Янгулбаева

Брюссель, 23 января. Европейский союз призвал Россию расследовать ситуацию с экс-судьей Сайди Янгулбаевым и его женой Заремой Мусаевой.

Евросоюз призвал Москву содействовать освобождению Мусаевой. Об этом сообщается в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Недавно были сообщения о похищении, включая силовое задержание в Нижнем Новгороде и доставку в Чечню госпожи Заремы Мусаевой, что стало еще одним дополнением к длинному списку нарушений прав человека в Чечне», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что полицейские не применяли насилия к супруге бывшего федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. О том, что полиция не применяла насилия, заявила сама жена бывшего судьи. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.