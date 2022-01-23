Депутат Рады Кучеренко заявил о неспособности Украины повлиять на сертификацию «СП-2»

Киев, 23 января. Киев никак не может заблокировать сертификацию российского газопровода «Северный поток — 2».

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина будет привлечена к процессу сертификации «Северного потока — 2». Однако депутат Рады Алексей Кучеренко отметил, что главной задачей Галущенко является не рассказывать о «плохих новостях». Депутат напомнил, что об участии Киева заявляли и другие украинские чиновники, передает телеканал «НАШ».

«Но я вам открою тайну – мы не принимаем участия. Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить, может, один раз, может — два», — сказал Кучеренко.

Он добавил, что «Нафтогаз» пытается «нивелировать» свои провалы, вместо того чтобы увеличить добычу украинского газа. Кучеренко отметил, что «Северный поток — 2» в любом случае будет запущен.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что ужесточение ограничений против российского газопровода «Северный поток — 2» должно прекратиться. По словам руководителя немецкой федеральной земли, ни одно государство на европейской арене не хочет военного столкновения.