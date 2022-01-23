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Российская модель Куликова погибла в результате аварии в Аргентине

Происшествия
Российская модель Куликова погибла в результате аварии в Аргентине
Федеральное агентство новостей  /  Анна Новикова

Буэнос-Айрес, 23 января. Россиянка погибла в результате столкновения автобуса и грузовика в Аргентине. Информацию об этом подтвердил российский консул Георгий Полин.

Татьяна Куликова направлялась из Буэнос-Айреса в город Венадо-Туэрто в провинции Санта-Фе. Она работала в Аргентине моделью. На следующей неделе девушка должна была вылететь на родину.

По имеющимся данным автобус, в котором находилась россиянка, въехал в грузовик. В результате столкновения пострадали 12 человек. Однако других погибших, кроме девушки, нет.

«Мы постоянно находимся на связи с семьей и друзьями. Решается вопрос о вывозе тела либо праха», — сказал Полин..

Водителю автобуса было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Детали ДТП устанавливаются.

Ранее стало известно о смертельной аварии в Ростовской области, в которой один человек погиб, еще трое пострадали.

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