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Роскосмос планирует запускать ракеты с железнодорожных платформ

Технологии
Роскосмос планирует запускать ракеты с железнодорожных платформ
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 23 января. Инженеры и архитекторы НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина и других организаций Роскосмоса уже приступили к работе над запуском ракет легкого и сверхлегкого класса с железнодорожных платформ, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин уточнил, что специалисты уже начали работу по модернизации ракеты «Союз-2». Он считает, что мировой спрос на ракетные пуски будет только увеличиваться, поэтому ракетам можно дать еще 10 лет службы. Об этом информируют «Известия».

Также глава госкорпорации рассказал, что оптимизация «переразмеренной» с советских времен ракетно-космической отрасли завершена только на четверть. Чтобы завершить этот процесс полностью, экспертам понадобится минимум пять лет. Как отметил Рогозин, многие предприятия оказались в долгах из-за безграничного финансирования космических программ во времена Советского союза. Это привело к тому, что отрасль оказалась «перетяжелена, переразмерена». Теперь производственные и технологические фонды нужно оптимизировать и приводить в порядок, заключил Рогозин.

Также Роскосмос может выпустить облигации с целью привлечения инвесторов. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации Максим Овчинников.

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