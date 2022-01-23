Роскосмос планирует запускать ракеты с железнодорожных платформ

Москва, 23 января. Инженеры и архитекторы НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина и других организаций Роскосмоса уже приступили к работе над запуском ракет легкого и сверхлегкого класса с железнодорожных платформ, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин уточнил, что специалисты уже начали работу по модернизации ракеты «Союз-2». Он считает, что мировой спрос на ракетные пуски будет только увеличиваться, поэтому ракетам можно дать еще 10 лет службы. Об этом информируют «Известия».

Также глава госкорпорации рассказал, что оптимизация «переразмеренной» с советских времен ракетно-космической отрасли завершена только на четверть. Чтобы завершить этот процесс полностью, экспертам понадобится минимум пять лет. Как отметил Рогозин, многие предприятия оказались в долгах из-за безграничного финансирования космических программ во времена Советского союза. Это привело к тому, что отрасль оказалась «перетяжелена, переразмерена». Теперь производственные и технологические фонды нужно оптимизировать и приводить в порядок, заключил Рогозин.

Также Роскосмос может выпустить облигации с целью привлечения инвесторов. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации Максим Овчинников.