Рогозин спрогнозировал бум ракетостроения в России в ближайшие годы

Москва, 23 января. Бум ракетостроения ожидается в России в ближайшие годы, будут построены сотни, тысячи спутников. Соответствующее заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, многотысячные заказы иностранных спутникостроителей на отечественные электрореактивные двигатели, которые разрабатывают на калининградском предприятии «Факел», спровоцируют создание сотен и тысяч спутников. Глава госкорпорации отметил, что данные космические аппараты потребуется выводить на орбиту.

«Следовательно, через три-четыре года может произойти не схлопывание рынка пусковых услуг, а наоборот - дефицит пусковых мощностей. Мы исходим из того, что в 2025-2026 годах нас ждет бум ракетостроения», — добавил Рогозин.

Он заявил, что по этой причине работы по перспективным ракетам «Союз-5», «Амур-СПГ», «Ангара», а также по совершенствованию «Союза-2» будут актуальны. Однако, гендиректор Роскосмоса допустил, что мировой спрос окажется настолько высоким, что данных аппаратов может не хватить для его удовлетворения.

Ранее Дмитрий Рогозин сравнил желание Украины построить собственный космодром с полетом героя «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Вакулы на черте. Об этом сообщило издание "Ямал-Медиа".