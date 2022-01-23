Демократы обвинили помощника Байдена в провальном году его президентства

Вашингтон, 23 января. Глава администрации Белого дома Рон Клейн подвергся массовой критике со стороны демократов. Они считают, что политик виноват в том, что президент США Джо Байден провалил первый год своего срока.

На помощника главы государства были жалобы, касающиеся его «чрезмерно почтительного» отношения к либералам. Представители Демократической партии США считают, что Клейна необходимо заменить. Об этом пишет издание Politico.

«Он собирался управлять из центра, он собирался работать с республиканцами и быть начальником штаба, который, по-видимому, решил, что он будет Берни Сандерсом (независимый политик и общественник в США — Прим. ред.). Я думаю, что это сбивает с толку. Это просто не помогает», — возмутился один из законодателей.

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Политик подчеркнул, что Клейна нужно уволить, особенно в момент, когда внутренняя борьба между демократами достигла пика. При этом источники сообщают, что у помощника Байдена есть свои защитники. Однако другая половина администрации считает, что Рон не взял на себя вину за провалы Белого дома за последний год.

Ранее экс-военнослужащий и представитель республиканской партии Брайан Маст заявил, что все, к чему прикасался президент США Джо Байден, развалилось на части. Он добавил, что глава Белого дома не преуспел во многих вещах, начиная от вывода войск из Афганистана, и заканчивая миграционной политикой на южной границе.