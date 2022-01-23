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В Сети появилось видео со съемок фильма «Бэтгерл»

  /   Обновлено: 23 января 2022 04:54
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео со съемок фильма «Бэтгерл»
flickr.com  /  brett jordan / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 23 января. В Сети появилось видео со съемок супергеройского фильма «Бэтгерл». Кинолента будет представлена зрителям в 2022 году на стриминговой площадке HBO Max.

Изначально героиня Барбара Гордон должна была появиться в кинокомиксе «Хищные птицы», но студия Warner Bros. изменила свои планы и предпочла выпустить полнометражный фильм. Главную роль исполняет актриса Лесли Грейс. Об этом пишет ScreenRant.

В настоящее время съемки фильма проходят в Шотландии. В Сеть утекло видео, на котором исполнительница роли Бэтгерл выбегает из горящего здания в сопровождении неизвестного персонажа. Похоже, пожар устроил главный антагонист фильма Светлячок. Опасного преступника на экранах воплотит звезда «Мумии» Брендан Фрейзер.

Детали сюжета пока держатся в секрете. Однако известно, что к актерскому составу уже присоединились Дж. К. Симмонс (играет комиссара полиции Готэма Джеймса Гордона) и Майкл Китон, который вернулся к роли Бэтмена, но покажет альтернативную его версию.

Ранее стало известно, что актер Дженсен Эклз разрабатывает секретный проект в рамках киновселенной DC для студии Warner Bros. Детали фильма он пока держит в секрете.

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