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Telegraph: Лондон рассматривает отключение Москвы от SWIFT из-за Киева

Политика
Telegraph: Лондон рассматривает отключение Москвы от SWIFT из-за Киева
wikipedia.org  /  swift.com

Лондон, 23 января. Британское правительство активно работает над новыми санкциями против России на случай якобы ее «вторжения» на Украину.

Кабмин Великобритании рассматривает возможность отключения России от платежной системы SWIFT. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

«Все правительство активизирует подготовку: департаменты и спецслужбы проводят многочисленные ежедневные координационные встречи, чтобы попытаться устранить нынешнюю угрозу и подготовиться к любой эскалации», — сообщает издание, со ссылкой на источники в британском правительстве.

Лондон работает вместе с Вашингтоном и НАТО, чтобы придать законную силу политике диалога и сдерживания. Один из собеседников издания считает, что готовящиеся санкции способны «сразить в самое сердце» Россию, если дипломатия не сработает.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что обычные жители России не почувствуют отключение в стране международной платежной системы SWIFT. Он добавил, что отключение от SWIFT может коснуться лишь крупных компаний, которые заранее не подумали о том, чтобы найти иной вариант проведения платежей.

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