Автоэксперт Шкуматов призвал правильно оформлять даже мелкие ДТП на парковке

Москва, 23 января. Задев чужой автомобиль на парковке, водителю следует освободить проезд и вызвать на место ДТП сотрудников ГИБДД, предупредил глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Следует освободить проезжую часть, вызвать сотрудников ГИБДД и ждать инспектора, который сможет разыскать контакты пострадавшего водителя. Если тот в отъезде, инспектор выпишет справку о ДТП и другие документы.

Оставлять записки на пострадавшем автомобиле с предложением возместить ущерб не стоит, предостерег Шкуматов. Это могут расценить как скрытие с места аварии.

«Потому что человек может оказаться, допустим, немного со странностями, и вместо того, чтобы позвонить вам, позвонит в ГИБДД. И тогда ваш отъезд будет расценен как скрытие с места аварии. А это — лишение прав на год», — сообщил агентству «Прайм» Шкуматов.

Ранее сообщалось, что с марта 2022 года водителей начнут штрафовать за езду без техосмотра на 2000 рублей. Наказание положено лишь тем, для кого техосмотр остается обязательным.