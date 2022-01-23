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Мураев ответил на объявление его Лондоном «пророссийским лидером» в Киеве

  /   Обновлено: 23 января 2022 04:20
Политика
Мураев ответил на объявление его Лондоном «пророссийским лидером» в Киеве
wikipedia.org  /  tov_sergeant / CC0

Киев, 23 января. Бывший депутат Рады Евгений Мураев ответил на заявления МИД Великобритании о том, что Москва якобы намерена привести к власти на Украине «пророссийского лидера».

Мураев напомнил, что находится под российскими санкциями с 2018 года. Об этом он рассказал изданию «Страна.ua».

«Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с [Виктором] Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса (МИД Великобритании. — Прим. ФАН) это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства", — это вопрос к мистеру Бину», — сказал экс-депутат Рады.

Ранее российский МИД назвал дезинформацией заявление внешнеполитического ведомства Британии о планах Москвы «посадить» в столице Украины «пророссийского лидера». Российское внешнеполитическое ведомство назвало заявление еще одним доказательством того, что именно стран Североатлантического альянса во главе с англосаксами занимаются эскалацией вокруг Украины.

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