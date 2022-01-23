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Эксперт Лысенко порекомендовал менять сим-карту каждые пять лет

Общество
Эксперт Лысенко порекомендовал менять сим-карту каждые пять лет
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 января. Износ сим-карты может стать причиной снижения качества связи и потери данных, поэтому необходимо менять ее каждые четыре-пять лет. Об этом рассказал эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко.

Сим-карта устаревает из-за физического износа ячеек памяти. Специалист сравнил ее с жестким диском компьютера или смартфона. Карта обладает памятью и хранит различную информацию.

«Чтобы сим-карта вышла из строя в результате износа, нужно лет 10-15. Однако я рекомендую менять сим-карты в профилактических целях. Это следует делать один раз в четыре-пять лет», — поделился Лысенко с радио Sputnik.

Ранее компания Samsung объявила о планах провести презентацию Galaxy Unpacked для будущих устройств серии Galaxy S22 в феврале.

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