Эксперт Лысенко порекомендовал менять сим-карту каждые пять лет

Москва, 23 января. Износ сим-карты может стать причиной снижения качества связи и потери данных, поэтому необходимо менять ее каждые четыре-пять лет. Об этом рассказал эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко.

Сим-карта устаревает из-за физического износа ячеек памяти. Специалист сравнил ее с жестким диском компьютера или смартфона. Карта обладает памятью и хранит различную информацию.

«Чтобы сим-карта вышла из строя в результате износа, нужно лет 10-15. Однако я рекомендую менять сим-карты в профилактических целях. Это следует делать один раз в четыре-пять лет», — поделился Лысенко с радио Sputnik.

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