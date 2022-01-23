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Экс-премьер Италии Берлускони отказался участвовать в выборах президента страны

  /   Обновлено: 23 января 2022 03:43
Политика
Экс-премьер Италии Берлускони отказался участвовать в выборах президента страны
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Рим, 23 января. Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони решил не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента страны. Соответствующая информация следует из материала агентства ANSA.

При этом Берлускони отказался выдвигать свою кандидатуру всего за два дня до начала президентских выборов. Заявление политика от его имени зачитала сенатор Личия Ронцулли во время онлайн-беседы представителей коалиции. Отмечается, что лидер партии «Вперед, Италия» от участия в данной встрече отказался.

«Мы выдвинем общее предложение в рамках правого центра, способное обеспечить максимально возможный консенсус», — следует из сообщения Берлускони.

Помимо этого, ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет принять участие в президентских выборах, которые пройдут в апреле. Однако официально политик пока не выдвигал свою кандидатуру.

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