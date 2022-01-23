Володин пригласил украинских депутатов вместе с Медведчуком в Россию

Москва, 23 января. Председатель ГД Вячеслав Володин ожидает приезда депутата Рады Виктора Медведчука и других парламентариев из «группы дружбы» в Россию для диалога в рамках парламентского сотрудничества. Об этом он написал в Telegram-канале.

Виктор Медведчук ранее заявил о необходимости создания «группы дружб» для нормализации отношения между странами. Володин прокомментировал слова украинского парламентария.

«Ждем Виктора Владимировича с коллегами — депутатами Верховной Рады, входящими в группу дружбы, с визитом в Государственную Думу для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения», — написал депутат Госдумы.

Володин назвал это единственно правильным путем, без которого невозможно развитие и доверие. Он добавил, что стороны подтверждают необходимость выстраивать отношения между Россией и Украиной.

Ранее экс-заместитель командующего Силами специальных операций, генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что российские военные при необходимости легко прорвут оборону Украины и займут важные аэродромы на территории страны. По его словам, семь расположенных под Киевом аэродромов «позволят российским войскам осуществить высадку воздушно десанта».