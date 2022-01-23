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Финансист Шибанов посоветовал отталкиваться от расходов в выборе валюты для хранения

Экономика
Финансист Шибанов посоветовал отталкиваться от расходов в выборе валюты для хранения
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 23 января. Если потребление сосредоточено в российских товарах, большая доля рублевых активов будет более полезной, чем использование других валют, заявил директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

Нужно оценивать, какие расходы предстоят, чтобы понять, на какую валюту делать упор для хранения, пояснил специалист в беседе с «Прайм». Например, если россиянин предполагает потратить средства на обучение ребенка в заграничном учебном заведении, то лучше хотя бы часть своих сбережений иметь в долларах или евро.

«Правильным подходом было бы сформулировать свои жизненные цели перед тем, как определять доли активов и их валюты», — считает Шибанов.

Если же горизонт планирования длиннее и расходы состоятся через 10-20 лет, то лучше определиться с более рискованными активами, которые могут улучшить композицию портфеля и повысить долгосрочные доходности, заключил финансист.

Недавно российский фондовый рынок завершил пятницу и неделю падением. Индексы Мосбиржи и РТС опустились на 4,4-5,7%.

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