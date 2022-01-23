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Бывший вице-премьер Украины Семиноженко назвал «СП-2» незаменимым для Запада

Политика
Бывший вице-премьер Украины Семиноженко назвал «СП-2» незаменимым для Запада
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 23 января. Газопровод незаменим для Европы, потому что некому будет компенсировать поставки энергоресурсов в Европу из России, если они по каким-либо причинам прекратятся, отметил бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко.

Запуск нового газопровода непременно произойдет, на это уйдет еще «несколько шагов», потому что проект очень нужен западным странам, констатировал политик в эфире телеканала «Наш».

«Без этого проекта будет тяжело Европе. Никто не может сегодня компенсировать поставки энергоресурсов в Европу, если что-нибудь случится с поставками со стороны России», — напомнил он.

Сейчас против российского проекта активно выступают США, которые используют проект как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. При этом магистраль «Северный поток — 2» мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже выстроена по дну Балтийского моря до Германии, однако сертификацию отложили на какое-то время. Промедление произошло из-за того, что регулятор распорядился создать в Германии дочернее предприятие Nord Stream 2 AG, которое, в соответствии с европейским законодательством, подаст новую заявку на сертификацию.

При этом Россия неоднократно призывала перестать политизировать проект, потому что он является исключительно коммерческим. Однако возражения все еще есть, и старт работы газопровода «Северный поток — 2» могут снова перенести, об этом недавно заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

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сша газопровод северный поток - 2
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