МИД России раскритиковал заявление Великобритании об Украине

Москва, 23 января. Российский МИД назвал дезинформацией заявление МИД Британии о планах Москвы «посадить» в столице Украины «пророссийского лидера».

Российское внешнеполитическое ведомство назвало заявление еще одним доказательством того, что именно стран Североатлантического альянса во главе с англосаксами занимаются эскалацией вокруг Украины. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

«Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», — сказано в сообщении.

Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала президента России Владимира Путина не «вторгаться» на Украину. В противном случае это может вызвать ужасные последствия. Пользователи Twitter призвали МИД Британии не делать выпады в сторону Путина