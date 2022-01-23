Автоюрист Радько объяснил порядок действий при падении снега с крыши на машину

Москва, 23 января. Нередки случаи, когда автомобилистам приходится сталкиваться с падением снега и сосулек на крышу автомобиля. Кто должен платить за ремонт машины в таком случае, рассказал юрист Сергей Радько.

Первым делом, объяснил правовед, необходимо задокументировать происшествие, вызвав полицию. По словам Радько, правоохранители должны сфотографировать как поврежденный автомобиль, так и неубранный с крыши снег. Об этом автоюрист рассказал в беседе с радио Sputnik.

«После этого надо обращаться в управляющую компанию (которая обслуживает дом, с которого упал снег или сосулька, — Прим. ред.) и требовать возмещения ущерба», — добавил Радько.

Как объяснил юрист, отыскать нужную управляющую компанию, на которой лежит вина за причиненный автомобилю ущерб, обычно несложно. Затем, отметил Радько, необходимо потребовать с нее компенсацию за все повреждения через суд.

Однако не только неубранный с крыш снег представляет опасность для машины зимой, но также и выпавший в виде осадков. В чем заключается опасность езды с «сугробом» на кузове, объяснил автомобильный эксперт Владимир Соловьев.