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NI: «бетонный бомбардировщик» Ил-2 сыграл важную роль в победе над фашистской Германией

Армия
NI: «бетонный бомбардировщик» Ил-2 сыграл важную роль в победе над фашистской Германией
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Вашингтон, 23 января. Бронированный штурмовик Ил-2 сыграл определяющую роль в ВВС СССР в годы Второй мировой войны и стал самым массовым боевым самолетом в мире, сообщил обозреватель The National Interest Себастьен Роблин.

Немцы прозвали Ил-2 «бетонным бомбардировщиком». Штурмовик уничтожал живую силу и танки вермахта с первых дней Великой Отечественной войны и до падения Берлина, отмечает Роблин. За военные годы советская промышленность поставила на фронт более 36 тысяч Ил-2, 11 тысяч самолетов были сбиты.

Штурмовик имел отличную броню и мог выдержать даже попадание 20-миллиметровой пушки, хотя был уязвим для заходивших в хвост истребителей. Случалось, что Ил-2 выполнял и несвойственные ему задачи, напомнил Роблин.

«Штурмовик не мог догнать немецкие самолеты истребительной авиации, однако он оказался смертоносным средством уничтожения более медленных немецких бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и транспортников. В штурмовой авиации появилось несколько асов, летавших на Ил-2», — подчеркивает эксперт.

NI: «бетонный бомбардировщик» Ил-2 сыграл важную роль в победе над фашистской Германией
commanders.mil.ru / Минобороны РФ

Удары штурмовой авиации лишили снабжения 6-ю немецкую армию в Сталинграде зимой 1942-1943 годов. В ходе Курской битвы Ил-2 уничтожили множество немецких танков, пишет обозреватель. Штурмовики срывали танковые наступления, уничтожали артиллерию и живую силу противника. Ил-2 нанесли колоссальный урон противнику и сыграли важную роль в победе над фашистской Германией.

Ил-2 оставались на вооружении в ВВС СССР и после войны. В дальнейшем их заменили более новые Ил-10, но «бетонный бомбардировщик» не остался без дела. Самолеты были переданы Монголии, Югославии и Польше.

Ранее американский военный аналитик Питер Сучиу составил рейтинг наиболее популярных боевых самолетов в истории мировой авиации. Специалиста восхитили биплан По-2 и штурмовик Ил-2, которые выпускались десятками тысяч и прославились в годы Великой Отечественной войны.

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ссср великая отечественная война авиация ил-2
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