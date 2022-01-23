Актриса из фильма «Зойкина квартира» скончалась на 58-м году жизни

Псков, 23 января. Актриса кино и театра Ольга Шрамко, наиболее известная по фильму «Зойкина квартира», скончалась в 57 лет.

Музей-заповедник «Михайловское» (Псковская область) на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что актриса боролась с продолжительной тяжелой болезнью. Она скончалась 13 января.

Шрамко с 2016 года работала в «Михайловском». Сначала она была экскурсоводом, а после — методистом научно-просветительской деятельности.

Актриса известна ролями в фильмах «Зойкина квартира», «Трава зелена» и «Женщина дня». Шрамко также работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, известном сейчас как «Балтийский дом».

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