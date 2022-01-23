Spiegel: глава ВМС Германии Шенбах подал в отставку после заявления о Крыме

Берлин, 23 января. Командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах уйдет в отставку по собственному желанию после слов о российском Крыме.

В субботу глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в срочном порядке провела видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном. В понедельник ему предстоит разъяснительная беседа с Цорном. Сейчас Шенбах вышел из неловкого положения и сам попросил освободить его от должности. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

Ранее глава ВМС Германии Шенбах признал, что Крым не вернется в состав Украины. Он назвал фактом, что Крым никогда не присоединится к Украине. Об этом Шенбах заявил, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.