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Spiegel: глава ВМС Германии Шенбах подал в отставку после заявления о Крыме

  /   Обновлено: 23 января 2022 01:33
Политика
Spiegel: глава ВМС Германии Шенбах подал в отставку после заявления о Крыме
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Берлин, 23 января. Командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах уйдет в отставку по собственному желанию после слов о российском Крыме.

В субботу глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в срочном порядке провела видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном. В понедельник ему предстоит разъяснительная беседа с Цорном. Сейчас Шенбах вышел из неловкого положения и сам попросил освободить его от должности. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

Ранее глава ВМС Германии Шенбах признал, что Крым не вернется в состав Украины. Он назвал фактом, что Крым никогда не присоединится к Украине. Об этом Шенбах заявил, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

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