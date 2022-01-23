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Экономист Финогенова объяснила порядок получения пенсии в 2022 году

  /   Обновлено: 23 января 2022 01:23
Экономика
Экономист Финогенова объяснила порядок получения пенсии в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 января. Пенсионные выплаты по старости в текущем году могут получить женщины в возрасте 56,5 года, а также мужчины, достигшие 61,5 года. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она также напомнила, что с 2019 года в России началось постепенное увеличение пенсионного возраста. По словам Финогеновой, оно будет осуществляться на протяжении десяти лет — с 2019 по 2028 год. Об этом экономист сообщила в беседе с агентством «Прайм».

«В 2024 пенсионный возраст составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, в 2026 году — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, и, наконец, в 2028 г. — достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин», — объяснила Финогенова.

Для назначения пенсионных отчислений россиянам также необходимо иметь страховой стаж. Как отметила Финогенова, в 2022 году он равен 13 годам, однако к 2024 году показатель составит 15 лет.

Ранее стало известно, что Государственная дума приняла поправку об изменении индексации пенсий на 8,6%. За счет этого средний размер отчислений по старости составит 18 984 рубля.

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