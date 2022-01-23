Goldman Sachs спрогнозировала рост стоимости нефти Brent до 100 долларов за баррель

Москва, 23 января. Финансовая группа Goldman Sachs допустила, что стоимость барреля нефти Brent составит 100 долларов уже этим летом.

Эксперты заявили, что средняя цена североморской марки в этом году повысится почти на 20% и составит 96 долларов за баррель. По словам аналитиков финансовой группы, в 2023 году показатели стоимости Brent будут на уровне 105 долларов, а не 85, как полагали ранее.

Факторами роста цен станут общий рост мирового спроса, сокращение добычи в некоторых странах — участницах сделки ОПЕК+ и высокая промышленная активность в Китае, передают «Известия».

Ранее экономист, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала, что штамм «Омикрон» пока не оказывает такого же сильного влияния на рынок нефти.