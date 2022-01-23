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Посольство КНР опровергло сообщение о «просьбе» Си Цзиньпина к Путину

Политика
Посольство КНР опровергло сообщение о «просьбе» Си Цзиньпина к Путину
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 23 января. Китайское посольство назвало фейковой новость о том, председатель КНР Си Цзиньпин попросил российского президента Владимира Путина «не нападать на Украину» во время Олимпиады в Пекине.

Новость о просьбе Си Цзиньпина к Путину распространило агентство Bloomberg со ссылкой на китайского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщение «информационной спецоперации соответствующих американских служб», передает РИА Новости.

«Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией», — сказано в заявлении посольства Китая в Москве.

Москва в свою очередь не раз отвергала обвинения западных стран и Украины в якобы наращивании «агрессии». Россия неоднократно подчеркивала, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее Захарова жестко раскритиковала статью агентства Bloomberg о «просьбе» КНР в адрес России. Она напомнила, что руководство США решило устроить Пекину дипломатический бойкот и не приехать на Олимпиаду. Зато мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин.

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Си Цзиньпин украина путин
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