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Банки одобряли до 40% заявок по кредитам в 2021 году

  /   Обновлено: 23 января 2022 00:42
Общество
Банки одобряли до 40% заявок по кредитам в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 января. Уровень одобрения заявок банками достиг 35–40% в 2021 году, а в пиковые периоды пандемии показатель не превышал 30%, сообщил гендиректор «Юником24» Дмитрий Африканов.

Кредиторы опасаются массовых дефолтов и пока не готовы полностью отказаться от строгих требований к клиентам, считает специалист. За прошлый год кредитный портфель физлиц вырос на 22%, тогда в 2020 году рост составил 32%, заявил президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев.

Платежная нагрузка заемщиков за год выросла на 25–30%. Сейчас средний размер долга достигает 740 тыс. рублей на банковского заемщика, уточнил Мехтиев. При среднем месячном доходе порядка 30 тыс. рублей и выделении на оплату обязательств 30% для погашения всех кредитных обязательств заемщику потребуется шесть лет, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что почти половина российских заемщиков (45%) берет новые кредиты, чтобы обслуживать уже имеющиеся долги. Это свидетельствует о том, что люди уже не справляются с большими долгами.

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