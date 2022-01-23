Идеальный кандидат для полета на Марс оказался интровертом

Москва, 23 января. Специалисты ИМБП РАН составили портрет идеального кандидата для полета на Марс. Оказалось, что лучше всего в таком путешествии проявил бы себя интроверт без явных особенностей в поведении и разговоре, желательно — представитель европейской или американской культуры.

Также он должен быть склонен к риску и авантюрам и обладать высокой приверженностью работе. Семья на Земле не должна мешать работе в космосе. Сам экипаж должен включать в себя и мужчин, и женщин, потому что отличия мышления мужчин и женщин могут пригодиться в разных ситуациях, информируют «Известия». Первое, к чему должен быть приспособлен кандидат — это дефицит информации, который неизбежно возникнет на космическом корабле.

«Чем длиннее полет, тем больше нервная система человека недополучает разного рода информации, к потокам которой он привык на Земле, тем она однообразнее. И тем слабее связь с родными и близкими», — рассказал ведущий научный сотрудник отдела «Психофизиология и оптимизация профессиональной деятельности операторов» ИМБП РАН доктор медицинских наук Вадим Гущин.

Недавно российский космонавт Олег Кононенко заявил, что человечеству придется покинуть родную планету, чтобы не погибнуть. Людям грозит опасность не только из космоса, но и в обществе, поэтому нужно отправляться за пределы солнечной системы.