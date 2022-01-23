Трудовой кодекс Украины не защищает беременных и матерей малолетних детей

Киев, 23 января. Правительство Украины приняло изменения в Кодекс законов о труде (КЗоТ), которые затронут беременных и матерей детей до трех лет. Эти нововведения должны были защитить права женщин, однако, оказалось, что в реальности они не работают.

Так, например, беременность внесли в список запретов по дискриминации, при этом из КЗоТ убрали положения, запрещающие для беременных, матерей малолетних детей и инвалидов работу в ночное и сверхурочное время, передают «Известия».

Кроме того, при банкротстве предприятия беременные и воспитывающие ребенка до полутора лет должны получить выплаты в размере двух минимальных зарплат. Однако все эти меры не работают: женщины не могут взыскать эти выплаты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий и специальностей, по которым женщин ставят на обязательный воинский учет.