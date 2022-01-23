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Рентабельность российских предприятий выросла в 2,4 раза в 2021 году
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Рентабельность российских предприятий выросла в 2,4 раза в 2021 году

Экономика
Рентабельность российских предприятий выросла в 2,4 раза в 2021 году
metaprom.ru  /  Торгово-промышленный портал Metaprom.ru

Москва, 23 января. Финансовые показатели российских средних и крупных предприятий стремительно росли на протяжении всего 2021 года. Так, их рентабельность достигла максимальных показателей за последние 13 лет, следует из данных международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Это произошло на фоне восстановления экономики в постпандемийный период. Вместе с этим российским предприятиям также помогли рост цен на нефть, газ, металлы и различное сырье. За счет этого они смогли существенно увеличить свою прибыль и рентабельность. Данный показатель мог увеличиться по нескольким причинам, рассказала «Известиям» замдиректора Института анализа предприятий и рынков Светлана Авдашева.

«Для сырьевых отраслей сохраняющаяся недооценка рубля (вместе с сохраняющимся контролем над ценами ресурсов) поддерживает международную конкурентоспособность. Чего стоит одна только вилка цен на газ в Европе и России. В некоторых секторах рост прибыли связан с ростом спроса», — отметила она.

Однако вместе с этим в России сохраняется возможность закрытия малого и среднего бизнеса из-за ухудшения экономической ситуации. Соответствующий прогноз допускают 19% опрошенных предпринимателей, следует из исследования агентства Magram Market Research и «Опоры России».

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прибыль бизнес предприятия рентабельность
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