Офлайн-покупки утратили популярность в России в период пандемии

Москва, 23 января. Россияне стали менее активными в офлайн-торговле. Больше всего это заметно в Нижегородской, Самарской областях и в Ставропольском крае.

Несмотря на снижение покупательской активности в российской офлайн-торговле, в онлайне спрос вырос почти во всех категориях из-за пандемии коронавируса. Люди перестали ездить за границу, а вместо этого стали покупать новую мебель, делать ремонт, дорогую одежду или еду, украшать интерьер. Россияне стали бороться со стрессом с помощью покупок. Об этом сообщают «Известия».

В Wildberries заявили, что заметили двукратный рост покупательской активности в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го. Также высокий спрос отмечался на зоотовары (+113%), ноутбуки и компьютеры (+112%), фото- и видеотехнику (+107%), парфюмерию и косметику (+106%), продукты питания (+102%).

Ранее сообщалось, что оборот московских предприятий из наиболее пострадавших от пандемии отраслей в 2021 году достиг 4,8 трлн долларов, что на 62,7% выше, чем годом ранее. Максимальный оборот пострадавших отраслей пришелся на четвертый квартал и составил почти 1,5 трлн рублей. Как указал чиновник, обороты бизнеса уже обгоняют допандемийный уровень.