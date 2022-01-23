Спрос на продление микрозаймов среди россиян упал до минимума в 2021 году

Москва, 23 января. Спрос на продление микрозаймов в 2021 году среди россиян упал до минимума. Об этом говорится в исследовании группы IDF Eurasia.

Средний показатель доли займов, по которым запрошена пролонгация срока их возврата, составила по итогам минувшего года 3,2% против 5% в 2020-м и 7,5% в 2019-м.

Тенденцию подтвердили «Известиям» крупные участники микрофинансового рынка. Эксперты считают, что на такую динамику повлияло повышение уровня финансовой грамотности населения, а также ужесточение требований к заемщикам.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин заявил, что текущий тренд связан не столько с изменением спроса, сколько с повсеместным удлинением продуктовых линеек на рынке МФО в 2021-м. Некоторые компании в погоне за маржой даже не оставляют физлицам возможности уменьшить срок, отметил он.

Ранее сообщалось, что российский рынок микрозаймов в третьем квартале 2021 года вырос до 305 млрд рублей. Это на 6% больше, чем предыдущий показатель.