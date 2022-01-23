Зрители неоднозначно восприняли фильм «Аллея кошмаров»

Москва, 23 января. Нуарный триллер «Аллея кошмаров» стартовал в российском прокате 20 января. Зрители первых сеансов оставили первые комментарии в Сети.

Кинолента режиссера Гильермо Дель Торо повествует об аферисте Стэне Карлайле, который при помощи психиатра решает обманывать людей, делая вид, что умеет читать мысли. Посетители кинотеатров неоднозначно восприняли фильм.

«Фильм сильный. Единственное — концовку знала еще в начале фильма. Старый фильм не смотрела, книгу не читала. Мощные актеры, диалоги, мораль. Местами жутко, но без этих "жутких" сцен нельзя было. Советую фильм однозначно», — написала Алена.

Пользователю aurewoir не понравился фильм. Она считает, что картина напоминает «Невиданного гостя» или «Достать ножи», но на деле похож скорее на «Телепузиков». Все слишком просто и очевидно. Создается ощущение, что режиссер выдал ружье, а к нему сразу приложил инструкцию по использованию. Однако визуал у «Аллеи кошмаров» сильный.

«Как по мне, самое главное достоинство этого фильма — это атмосфера, история и раскрытие персонажей. Да, это не ужасы, но ужас жить такой жизнью и оказаться на месте героев. Лично мне очень зашел», — подчеркнул Максим Гудымов.

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