Севастополь, 23 января. Позиция официальных немецких лиц говорит о том, что Европа в отношениях с Россией хотела бы перейти к добрососедству.

Европа хочет перейти от конфронтации к дружбе с Россией. Об этом рассказал первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс, передает ТАСС.

«Именно признание фактических реалий, того, что происходит в России, что Крым является частью РФ, безусловно, это сегодня звучит как предложение снять с повестки дня Крым и выстраивать добрососедские нормальные отношения между Украиной и Россией, Россией и Европой, Россией и НАТО, Россией и США», — сказал он.

Известно, что Германия отказалась поставлять оружие Украине. Глава МИД страны Анналена Бербок отметила, что не считает вариант с поставками оружия на Украину приемлемым.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон продолжает бросаться голословными обвинениями о грядущем «вторжении» России на Украину и в кампании по дезинформации относительно ситуации в соседнем государстве. Он обвинил США в некомпетентности по диалогу о гарантиях безопасности в Европе.