Венесуэла выразила готовность помочь России военной техникой в случае необходимости

Москва, 22 января. Венесуэла поможет России военной техникой в случае обострения отношений с США. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире «Соловьев Live».

По его словам, Россия и Венесуэла могут нарастить военное сотрудничество, для этого достаточно портовой инфраструктуры. Дипломат добавил, что ряд венесуэльских политиков уже выразили свою поддержку Москве после слов замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Багдасаров также напомнил, что в Венесуэле присутствует достаточная инфраструктура: глубоководные, гражданские порты, базы военно-морского флота.

Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что критика США действий Анкары по покупке российского ракетного комплекса С-400 является необоснованной.