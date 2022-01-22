Зрители посчитали смешным фильм «King’s Man: Начало»

Москва, 22 января. В российский прокат вышел экшн-фильм «King’s Man: Начало». Зрители положительно оценили киноленту.

Сюжет повествует о тайной организации шпионов. Приквел получил смешанные оценки от критиков, но посетители кинотеатров более тепло встретили картину. Свои отзывы они оставили под обзором на YouTube-канале «Кинокритика».

«Все сцены с Распутиным это просто золото. Я давно так в кино не смеялся», — подчеркнул Вежливый Человек.

Anya Ners отметила, что кинофраншиза Kingsman никогда не претендовала на адекватность, и в этом ее привлекательность. По ее мнению, фильм стоит смотреть, он смешной, но бывает иногда и драматичным.

«Фильм трешовый, но очень даже прикольный, посмотрел с удовольствием. Не понимаю зачем придираться к такому кино, оно же не претендует на серьезность», — написал Alexey Timofeev.



Nastya Ruvinskaya с удовольствием посмотрела фильм. Она подчеркнула высмеивание самой идеи тайных сообществ, а также войну между Шотландией и Англией. При этом он затрагивает исторические события и наглядно демонстрирует ужасы войны.

Ранее стало известно, что в ближайшие несколько месяцев в Австралии начнутся съемки приквела фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Центральным персонажем в нем станет однорукая женщина-воительница Фуриоса, роль которой сыграет Аня Тейлор-Джой.