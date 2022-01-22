Весь мир за Мали: митинги против Франции и санкций ЭКОВАС прошли во всех уголках земного шара

Вмешательство Франции во внутренние дела Мали не прошло бесследно. Страна стала жертвой десятилетий разграблений и необоснованного давления со стороны коллективного Запада. Мирные жители годами терпели колониальные замашки бывшей метрополии.

Бесчинства Пятой республики привлекли внимание всего мира. Красной чертой стало лоббирование Парижем санкций Экономического сообщества стран Западной Африки, введенных против правительства Бамако.

Панафриканисты во главе с политиком Кеми Себа взяли ситуацию под контроль и призвали людей ответить на агрессивные действия Елисейского Дворца. Антифранцузские митинги в поддержку властей Мали прошли по всему миру.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как прошли демонстрации в Африке, Европе и России.

Африка

Самые запоминающиеся демонстрации прошли в африканских странах. Жители устроили антифранцузские акции у посольств Мали в Сенегале, Камеруне, Нигере, Нигерии и Гвинее. Также очередной митинг прошел в центре Бамако.

#Bamako : Manifestation ????de soutien au Mali ???????? des populations Africaines. pic.twitter.com/gzYhNFxMEC — Boubacary Bocoum (@BocoumBoubacary) January 22, 2022

Участники шествия в столице Мали принесли с собой портреты главы временного правительства Ассими Гоита и баннеры с надписями «Пора остановить геноцид жителей Мали и Сахеля, организованный Францией», а также «Париж и ЭКОВАС, руки прочь от Мали». При этом повсеместно виднелись российские флаги.

Au Mali, nouvelle journée de manifestation contre les sanctions de la Cédéao..https://t.co/iFfSOsCXzr pic.twitter.com/bibKkDf7nW — aBamako (@aBamako) January 22, 2022

Главный организатор мероприятий Кеми Себа в это время находился на демонстрации в Конакри. Один из главных идеологов панафриканизма выступил с мотивационной речью и призвал лидеров Экономического сообщества стран Западной Африки отказаться от необоснованных санкций против правительства Мали.

«Для меня честь присутствовать сегодня здесь, с вами. Для проведения этой акции мы обратились к руководству вооруженных сил Гвинеи и получили у них разрешение на организацию мероприятия, так как они тоже поддерживают Мали. Несмотря на диверсии Франции и подконтрольных ей ведомств, весь мир сейчас выступает за Бамако», — заявил Себа.

Также политик напомнил, что организации Черного континента должны заботиться о процветании материка, а не об удовлетворении интересов бывших метрополий.

Один из самых неспокойных митингов прошел в столице Буркина-Фасо. Власти ранее запретили проведение массовых мероприятий. По стечению обстоятельств акция в поддержку Мали по датам совпала с демонстрацией местного населения против бездействия правительства Уагадугу. Государственный аппарат, по сообщениям местных источников, не может обеспечить безопасность мирных жителей.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Правоохранительные органы не стали разбираться, кто с какой целью вышел на митинг, и разогнали людей слезоточивым газом.

????MANIFESTATIONS À #OUAGA EN RIPOSTE AUX #SANCTIONS DE LA #CEDEAO CONTRE LE #MALI

Depuis ce matin du samedi 22 janvier 2022, les manifestants barricadent les axes routiers de la capitale burkinabé et affrontent les forces de l’ordre qui tentent de les disperser. pic.twitter.com/2E4XICETpK — Malibook (@Malibooknews) January 22, 2022

Европа

Африканцы, проживающие за рубежом, не остались в стороне и поддержали соотечественников. Вторая по масштабу акция прошла в столице Франции напротив посольства Мали.

Событие посетили также члены центральноафриканской, конголезской, ивуарийской и ливийской диаспор.

Actuellement devant l’ambassade du Mali à Paris. pic.twitter.com/Dsgn1UkUQL — Manding Warrior ☠️ (@Camara71Kg) January 22, 2022

Неравнодушные граждане, проживающие на территории Франции, призвали Пятую республику прекратить вмешательство в дела Мали и заняться решением внутренних проблем. Также на мероприятии присутствовали музыканты, исполнившие традиционные африканские песни.

Non à l’accord d’Alger. ???????? Vive le Mali souverain et uni, non à L’oligarchie Française et à ses vassaux qui ne sont autre que la Cédeao. https://t.co/oSJAIzLY0X pic.twitter.com/rra4FB1LZ3 — Manding Warrior ☠️ (@Camara71Kg) January 22, 2022

Следом за жителями Парижа митинг организовали диаспоры в Берлине. Участники шествия выступили под лозунгом «Мы против бесчеловечных акций ЭКОВАС». Спикеры через мегафоны рассказывали людям об опасности давления на республику, которую долгие годы терроризируют радикальные группировки.

Также на призыв Кеми Себа откликнулись граждане Барселоны. Испанскую акцию посетило несколько сотен человек, солидарных с властями в Бамако, оказавшимися под давлением бывшей метрополии.

LA DIÁSPORA AFRICANA EN BARCELONA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO SOBERANO DE MALÍ. pic.twitter.com/EXG6WkGvVF — Le Sankaractivisme (@sankaractivist) January 22, 2022

Россия

В Москве тоже присоединились к международному флэшмобу и поддержали республику. Международная редакция Федерального агентства новостей связалась с одним из участников мероприятия, доцентом международного уровня, преподавателем политической культуры Зенебе Кинфу Тафессе:

«Я только что приехал от посольства Мали. Сегодня по всем мире, включая Париж, малийцы выступили против санкций Экономического сообщества стран Западной Африки, наложенных на страну. России давно пора расширять сотрудничество с Африкой. Еще СССР делал большой вклад в развитие Черного континента, причем совершенно безвозмездно. Свидетелей тому много. Большое количество видных африканских деятелей учились в Советском Союзе, а после и в России. Москва для Африки была тем, кто помогал ей в тяжелое время, как по-настоящему дружественное государство».

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Весь мир за Мали

Организованные Кеми Себа акции показали, что Мали не одинока в своей борьбе. Африканскую республику поддерживают во всех уголках земного шара. Африканцы переживают за историческую родину и готовы выйти на улицы, чтобы продемонстрировать недовольство агрессивной внешней политикой бывших колониалистов.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Вместе с этим жители Черного континента выступают за укрепление отношений с Россией, так как видят в ней гаранта безопасности. Так, курс многих африканских стран сместился с западного направления на восточное.

Для мирного населения ярким примером является опыт ЦАР, которую фактически спасли российские инструкторы, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Консультативная поддержка отечественных специалистов помогла национальной армии Центральноафриканской Республики ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и восстановить контроль над территорией страны.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В сентябре 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поможет Бамако в борьбе с радикальными формированиями.

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий», — заявил дипломат.

Всего через несколько месяцев после обращения к Москве правительство Бамако получило от Минобороны РФ крупную партию боеприпасов и четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. Российская военная техника поможет национальной армии (FAMa) в борьбе с терроризмом. Это свидетельствует об укреплении комплексного сотрудничества между дружественными государствами.

wikipedia.org / Xchgall/PD

Местные издания считают, что успехи правительственных войск за последние месяцы связаны со сближением России и Мали. Помощь, оказанная Кремлем, дала бойцам FAMa возможность перейти в наступление и начать активную фазу борьбы с радикальными формированиями.