Весь мир за Мали: митинги против Франции и санкций ЭКОВАС прошли во всех уголках земного шара

Вмешательство Франции во внутренние дела Мали не прошло бесследно. Страна стала жертвой десятилетий разграблений и необоснованного давления со стороны коллективного Запада. Мирные жители годами терпели колониальные замашки бывшей метрополии.

Бесчинства Пятой республики привлекли внимание всего мира. Красной чертой стало лоббирование Парижем санкций Экономического сообщества стран Западной Африки, введенных против правительства Бамако.

Панафриканисты во главе с политиком Кеми Себа взяли ситуацию под контроль и призвали людей ответить на агрессивные действия Елисейского Дворца. Антифранцузские митинги в поддержку властей Мали прошли по всему миру.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как прошли демонстрации в Африке, Европе и России.

Самые запоминающиеся демонстрации прошли в африканских странах. Жители устроили антифранцузские акции у посольств Мали в Сенегале, Камеруне, Нигере, Нигерии и Гвинее. Также очередной митинг прошел в центре Бамако.

Участники шествия в столице Мали принесли с собой портреты главы временного правительства Ассими Гоита и баннеры с надписями «Пора остановить геноцид жителей Мали и Сахеля, организованный Францией», а также «Париж и ЭКОВАС, руки прочь от Мали». При этом повсеместно виднелись российские флаги.

Главный организатор мероприятий Кеми Себа в это время находился на демонстрации в Конакри. Один из главных идеологов панафриканизма выступил с мотивационной речью и призвал лидеров Экономического сообщества стран Западной Африки отказаться от необоснованных санкций против правительства Мали.

Также политик напомнил, что организации Черного континента должны заботиться о процветании материка, а не об удовлетворении интересов бывших метрополий.

In #Conakry , #Guinea , ist die Solidaritätsdemo mit #Mali vor der malischen #Botschaft schon in vollem Gange! In #Berlin geht es auch gleich los pic.twitter.com/SThLbVHM9K

Один из самых неспокойных митингов прошел в столице Буркина-Фасо. Власти ранее запретили проведение массовых мероприятий. По стечению обстоятельств акция в поддержку Мали по датам совпала с демонстрацией местного населения против бездействия правительства Уагадугу. Государственный аппарат, по сообщениям местных источников, не может обеспечить безопасность мирных жителей.

Правоохранительные органы не стали разбираться, кто с какой целью вышел на митинг, и разогнали людей слезоточивым газом.

Африканцы, проживающие за рубежом, не остались в стороне и поддержали соотечественников. Вторая по масштабу акция прошла в столице Франции напротив посольства Мали.

Событие посетили также члены центральноафриканской, конголезской, ивуарийской и ливийской диаспор.

Неравнодушные граждане, проживающие на территории Франции, призвали Пятую республику прекратить вмешательство в дела Мали и заняться решением внутренних проблем. Также на мероприятии присутствовали музыканты, исполнившие традиционные африканские песни.

Non à l’accord d’Alger. ???????? Vive le Mali souverain et uni, non à L’oligarchie Française et à ses vassaux qui ne sont autre que la Cédeao. https://t.co/oSJAIzLY0X pic.twitter.com/rra4FB1LZ3