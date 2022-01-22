МИД Германии опроверг информацию об эвакуации семей дипломатов из Украины

Берлин, 22 января. Немецкий МИД опроверг информацию о плане по эвакуации семей сотрудников дипведомства на Украине на случае эскалации ситуации.

По плану МИДа, семьи послов должны быть вывезены в случае ухудшения ситуации. Об этом сообщало ранее издание Bild, передает телеканал «360».

«Министерство иностранных дел разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников посольства Германии на Украине. Согласно плану, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации», — говорилось в сообщении.

Ранее Госдеп США опроверг планы по эвакуации дипломатов с Украины. Американский телеканал Fox News распространил ложные данные об эвакуации дипломатов США с Украины. Внешнеполитическое ведомство отреагировало на такие публикации. Соответствующее заявление сделали сотрудники американского телеканала Fox News со ссылкой на дипломатические источники.