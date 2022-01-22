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Журналисты ЦАР сообщили о подозрительной активности миротворцев ООН в Бамбари

Весь мир
Журналисты ЦАР сообщили о подозрительной активности миротворцев ООН в Бамбари
flickr.com  /  Hervé Serefio

Банги, 22 января. Командование многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) передислоцировало португальских миротворцев в центральноафриканский город Бамбари. Об этом сообщает Ndjoni Sango.

«Население обеспокоено прибытием португальского контингента в сопровождении десяти французских солдат. Важно помнить, что бойцы Пятой республики в ходе операции «Сангарис» поспособствовали разжиганию межнациональной ненависти и разрушению общин.

Властям ЦАР стоит проявить максимальную бдительность и контролировать маневры Пятой республики, направленные на дестабилизацию обстановки в стране. Неизвестно, чего ожидать от миротворцев ООН в Бамбари», — написано в материале.

Журналисты ЦАР сообщили о подозрительной активности миротворцев ООН в Бамбари
wikipedia.org / Irish Defence Forces / CC BY 2.0

Журналисты подчеркнули, что несмотря на традиционные заявления руководства МИНУСКА о борьбе с радикальными формированиями, стоит пристально следить за деятельностью «голубых касок», так как ранее их уже уличали в пособничестве боевикам. По мнению сотрудников издания Ndjoni Sango, маловероятно, что спустя долгие годы миротворцы ООН решили вспомнить о своем мандате и заняться обеспечением безопасности мирного населения.

Ранее португальская полиция в ходе расследования выяснила, что миротворцы ООН используют служебную авиацию для контрабанды драгоценностей и ресурсов из Центральноафриканской республики. Большую часть золота, алмазов и наркотиков из страны вывезли с помощью военно-грузовых самолетов Организации Объединенных Наций.

 

 

 

 

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