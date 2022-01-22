Женщины-политики напомнили о необходимости гендерного баланса в органах власти ЦАР

Банги, 22 января. Женщины-политики Центральноафриканской Республики провели конференцию, посвященную местным и муниципальным выборам, которые назначены на 11 сентября 2022 года. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Я хочу поделиться своим опытом с центральноафриканками, чтобы они смогли заявить о себе во время грядущего плебисцита. Мой совет — вас должно быть много. Вы имеете на это право. Более того, это необходимо для обеспечения хорошей гендерно-сбалансированной демократии», — заявила Беатрис Эпай, одна из спикеров мероприятия.

Политика поддержала Аджа Сиба Катиджа, представительница объединения «Авлин». По ее мнению, на выборах должно баллотироваться наибольшее количество женщин, так как это позволит в дальнейшем обеспечить более корректную работу органов власти.

Ранее Джереми Марадас-Надо стал четвертым президентом Ассоциации молодых кинематографистов Центральноафриканской Республики. Амбициозный режиссер заявил, что готов внести в жизнь объединения много новых креативных решений и реализовать собственные перспективные идеи.