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Гутерреш призвал Марокко и ПОЛИСАРИО ускорить решение кризиса вокруг Сахары

Весь мир
Гутерреш призвал Марокко и ПОЛИСАРИО ускорить решение кризиса вокруг Сахары
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Нью-Йорк, 22 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО проявить более активный интерес к проблеме Западной Сахары, а не оттягивать ее решение до бесконечности.

«Сторонам пора понять необходимость диалога и искать выход, а не просто поддерживать бесконечный процесс, без надежды на результат», — сказал генсек.

Он выразил надежду на развитие ситуации, которая уже на протяжении десятилетий не может сдвинуться с места. По словам Гутерреша, в Западной Сахаре наблюдаются серьезные проблемы с безопасностью.

«Террористическая активность распространяется в регионе Сахеля и все больше приближается к побережью. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы решить проблему Западной Сахары раз и навсегда», — заключил Генеральный секретарь.

С таким заявлением Гутерреш выступил после того, как новый посланник ООН Стаффан де Мистура завершил свой первый визит в регион. Данная область, которая является предметом спора между Марокко и поддерживаемым Алжиром Фронтом ПОЛИСАРИО, входит в перечень «несамоуправляющихся территорий» Организации Объединенных Наций.

Рабат, контролирующий около 80% этого обширного пустынного региона, в последние годы развернул в нем крупные девелоперские проекты и предлагает предоставить Западной Сахаре автономию при условии сохранения над ней суверенитета Марокко. Что касается Фронта ПОЛИСАРИО, то он призывает к проведению референдума о самоопределении под наблюдением ООН в соответствии с соглашением о прекращении огня, подписанным в сентябре 1991 года.

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